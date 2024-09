【▼If I’m S, Can You Be My N?- TWS / THE FIRST TAKEを元記事で視聴する】 SEVENTEENの弟分として2024年1月にデビューするやいなや、清涼感あふれるビジュアルや抜群のパフォーマンススキルで注目を浴び、超大型新人として活躍しているTWS。彼らのこれまでの軌跡や詳細なメンバープロフィール、必聴楽曲を詳しく紹介する。 ■TWSの読み方は?2024年デビューの“期待の星” TWS(読み:トゥア