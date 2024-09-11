¢¡¥«¥Ö¥¹ 6¡¼3 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¥«¥Ö¥¹º£±Ê¾ºÂÀ¤¬º£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎÂÐ·è¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡õ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î?½êºî?¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ÈÏÃÂê¤Ë¡£MLB¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÏÂçÃ«¤Èº£±Ê¤ÎÂÐ·è¤ò¾Ò²ð¡£¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÃ«¤Ïº¸¼ê¤ò¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ËÅº¤¨¡¢º£±Ê¤Ë¥Ë¥³¥ê¤È°ìÎé¡£º£±Ê¤â±¦¼ê¤ò¥­¥ã¥Ã¥×¤ËÅº¤¨¾Ð´é¤Î²ñ¼á¤Ç¤³¤ì¤Ë±þ¤¨¤¿¡£º£±Ê¤ÏÂçÃ«¤ËÂè3ÂÇÀÊ¤Ç?¤¢¤ï¤ä?¤ÎÂçÈôµå¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤â