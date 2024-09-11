◇プロ野球セ・リーグ 広島-巨人(11日、マツダスタジアム)10年連続ゴールデングラブ賞を獲得した広島・菊池涼介選手が好守備を披露しました。広島は0-0とスコアレスで迎えた4回、1アウトで3番・吉川尚輝選手を迎えます。カウント0-1からの2球目、吉川選手の鋭い打球は一二塁間へ。ライト前へ抜けるかと思われましたが、セカンド・菊池選手が最短距離でボールに追いつくと、捕球後は一回転してファーストへストライク送球。余裕のあ