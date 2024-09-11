連合京都は１１日、次期衆院選の対応に関し、教育無償化を実現する会の前原誠司代表（衆院京都２区）への推薦を取り消すことを決めた。同党が日本維新の会と合流に向けた協議を進めていることから、連携が難しいと判断した。近く連合本部に上申する。連合本部は昨年１２月、前原氏らが旗揚げした同党の方向性を見極める必要があるとして、前原氏と鈴木敦衆院議員（比例代表南関東ブロック）の推薦を凍結。その後、選挙区情勢な