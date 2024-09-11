松坂屋名古屋店のリニューアル計画を発表した大丸松坂屋百貨店の宗森耕二社長（左から2人目）ら＝11日午後、名古屋市J・フロントリテイリング傘下の大丸松坂屋百貨店は11日、松坂屋名古屋店のリニューアル計画を発表した。約63億円を投じ、総面積の約3分の1に当たる過去最大規模の約2万7千平方メートルを2025年秋までに改装する。Jフロントが近隣で手がける予定の複合高層ビルやグループの名古屋パルコとの相乗効果で、立地する