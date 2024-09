和楽器バンドが、10月9日にリリースするベストアルバム『ALL TIME BEST ALBUM THANKS 〜八奏ノ音〜』の【初回限定 LIVE盤】に収録される“10th Anniversary Best Live Selection”のダイジェスト映像が公開された。◆ダイジェスト映像和楽器バンドにとって初ライブとなった伝説のClub Asiaでのライブ映像から、初商品化となる夏フェスのライブ映像や過去に出演したTV番組のパフォーマンス映像など、10周年の歴史を振り返ることがで