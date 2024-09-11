サンリオは、VR上を中心に展開しているバーチャルイベント「SANRIO Virtual Festival 2024 in Sanrio Puroland Summer Edition」を9月13日から9月22日に開催する。「SANRIO Virtual Festival（サンリオバーチャルフェスティバル以下サンリオVfes）」は、ソーシャルVRプラットフォーム「VRChat」上を中心に開催される世界最大級のVRイベントで、バーチャルの世界に存在するもう一つのピューロランド「バーチャルサンリオピューロラ