【モデルプレス＝2024/09/11】声優の上坂すみれが10日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つミニスカート姿を公開した。【写真】上坂すみれ、スラリ美脚披露◆上坂すみれ、美脚際立つ写真公開「お写真は『ファーストピリオド.』の2番のお衣装で！」という上坂の説明通り、この衣装は上坂の楽曲「ファーストピリオド.」のミュージックビデオでのオフショット。以前にも可愛らしいドレス姿でのオフショットを公開しているが、今回の