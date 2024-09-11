11日午後6時15分、島根県と気象台は、奥出雲町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。これまでの大雨で地盤が緩んでおり、引き続き土砂災害が発生する場合もありますので警戒してください。＜解除された市区町村＞・奥出雲町
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