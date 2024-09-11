ÇÐÍ¥¤Î°ËÀªÃ«Í§²ð¤Î?ÌÂÏÇ¹Ô°Ù?¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2020Ç¯¤ËÂçËã¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿°ËÀªÃ«¤À¤¬¡¢º£Ç¯£³·î¤ËÉüµ¢ºî¤È¤Ê¤ë±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·ÇÐÍ¥À¸³è¤Ø¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ËÌò¼Ô³èÆ°¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¤Ï¼ñÌ£¤Î¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó»°Ëæ¤À¤È¤¤¤¦¡£°ËÀªÃ«¤Ï¥ë¥Ã¥¯¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯±éµ»ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢Çä¤ì¤Ã»ÒÇÐÍ¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ÀÆ°¤Ê¤É¤Î¥¨¥­¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤µ¤Ï¾ï¤Ë¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤«¤éÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼¹¹ÔÍ±Í½¤¬ÌÀ¤±