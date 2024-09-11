米大統領選に向け、初のテレビ討論会で直接対決に臨んだ民主党候補ハリス副大統領（上）と共和党候補トランプ前大統領＝10日、米フィラデルフィア（ロイター＝共同）【フィラデルフィア共同】米大統領選に向け、民主党候補ハリス副大統領（59）と共和党候補トランプ前大統領（78）は10日夜（日本時間11日午前）、初のテレビ討論会で直接対決に臨んだ。国民の関心が高い経済や移民問題で激しい応酬になり、ハリス氏は人工妊娠中絶