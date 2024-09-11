◇セ・リーグ中日・大野―ヤクルト・サイスニード（バンテリンドームナゴヤ）阪神・大竹―DeNA・ケイ（甲子園）広島・床田―巨人・戸郷（マツダスタジアム）◇パ・リーグ西武・杉山―楽天・藤井（ベルーナドーム）