◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（１１日・甲子園）【ＤｅＮＡ】１（中）桑原、２（二）牧、３（左）佐野、４（一）オースティン、５（三）宮崎、６（右）筒香、７（捕）山本、８（遊）京田、９（投）ジャクソン【阪神】１（中）近本、２（二）中野、３（右）森下、４（一）大山、５（三）佐藤輝、６（左）島田、７（捕）坂本、８（遊）木浪、９（投）村上