兵庫県の斎藤元彦知事らが内部告発された問題で、斎藤氏は11日の定例会見で辞職する考えを改めて否定した。県議会では全会派・全議員が斎藤氏に辞職を求める方針。記者会見で涙を浮かべながら語る兵庫県の斎藤元彦知事=2024年9月11日午後、兵庫県庁斎藤氏は同日の会見で、記者から2021年知事選で斎藤氏を推薦した自民党も12日に辞職要求を行うことを問われ、「大変申し訳ない」と涙を浮かべた。斎藤氏は「議会終わるたびに会派