【ロンドン時事】１１日朝のロンドン外国為替市場では、米長期金利の低下などを受けて円買い・ドル売りが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１４１円台前半に上昇した。午前９時現在は１４１円３３〜４３銭と、前日午後４時比１円３４銭の大幅な円高・ドル安。