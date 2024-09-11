タヒチプロモーションは、2024年9月21日(土)〜23日(月・祝)の3日間「Tahiti Festa 2024 Musashikosugi」を開催します。 タヒチプロモーション「Tahiti Festa 2024 Musashikosugi」 「Tahiti Festa 2024 Musashikosugi」開催日程： 2024年9月21日(土)〜23日(月・祝)開催時間： 10:00〜20:00(予定)場所： こすぎコアパーク・グランツリー武蔵小杉料金： 入場無料実施内容： タヒチアンダンスショー／ライブタヒチ