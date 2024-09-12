【シドニー時事】チャールズ英国王とカミラ王妃が１０月１８〜２６日の日程で、オーストラリアと南太平洋の島国サモアを訪問する。英王室、豪政府などが１１日発表した。欧州以外への国王の外遊は、２月にがんと診断されたと公表後初めて。