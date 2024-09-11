アコーと公共投資顧問は「ノボテル奈良」を9月4日に開業した。建物は地上9階建てで、客室はスタンダードタイプとエグゼクティブタイプに分かれた全264室。館内にはオールデイダイニング「トラットリア・ポンテ 奈良」を備え、オーガニックにこだわったイタリアンメニューを揃えるほか、メインディッシュには奈良県内のスペルト⼩⻨をベースにした⼩⻨粉から⽣地を作ったピザなどを提供する。8階には