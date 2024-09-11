アイベックスエアラインズは、「IBEX特価タイムセール」を9月13日から16日まで開催する。搭乗期間は10月1日から2025年1月31日まで。対象路線と片道最低運賃は以下の通り。旅客施設使用料は別途必要となる。設定席数に限りがあるほか、一部便に設定がない場合もある。・仙台発着札幌/千歳（6,300円）、名古屋/中部・大阪/伊丹（7,000円）、広島（8,600円）、福岡（10,590円）・名古屋/中部発着福岡（6,450円）、大分（7,550円）・大