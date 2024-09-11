女子プロゴルフツアーの住友生命レディス東海クラシックは１３日から３日間、愛知・新南愛知ＣＣ美浜Ｃ（６５６０ヤード、パー７２）で行われる。初日の組み合わせが１１日発表され、前週のソニー日本女子プロ選手権でメジャー初制覇し、史上３人目の３週連続優勝を狙う竹田麗央（りお、ヤマエグループＨＤ）は、昨年覇者の岩井明愛（あきえ、ホンダ）、今季２勝の桑木志帆（大和ハウス工業）と同組で回る。７月の海外メジャー