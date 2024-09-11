左から龍頭綺音、松岡はな、江浦優香HKT48が9月11日（水）に18thシングル『僕はやっと君を心配できる』を発売！そこで今作をもってグループを卒業する松岡はな（まつおか・はな）と、新たに選抜メンバーに選ばれた龍頭綺音（りゅうとう・あやね）、江浦優香（えうら・ゆうか）の3人を直撃！HKT48で9年間活動した松岡がフレッシュなふたりに伝えたいこととは？【写真】松岡＆龍頭＆江浦のラブリーカット――龍頭さんと江浦さん