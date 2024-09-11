量子コンピューターの実用化に向けて、エラー耐性に優れた論理量子ビットを大量に作成する技術の開発が進んでいます。新たに、Microsoftが信頼性の高い論理量子ビットを12個作成することに成功しました。Microsoft and Quantinuum create 12 logical qubits and demonstrate a hybrid, end-to-end chemistry simulation - Microsoft Azure Quantum Bloghttps://azure.microsoft.com/en-us/blog/quantum/2024/09/10/microsoft-and-q