李強総理、サウジ公式訪問を開始ハイレベル合同委開催へ10日、リヤドのキング・ハーリド国際空港に到着した李強総理（左）を出迎えるリヤド州副知事のムハンマド氏ら。（リヤド＝新華社記者/饒愛民）【新華社リヤド9月11日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は10日午後、チャーター機で北京を出発し、現地時間の同日夜にサウジアラビア・リヤドのキング・ハーリド国際空港に到着した。同国のムハンマド皇太子兼首相の招きに