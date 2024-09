近年の研究で食事やストレス、睡眠不足、肥満、腸の炎症といったさまざまな要因が、アルツハイマー病のリスクを高めることがわかっています。新たな研究では、「夜間の屋外における人工光のレベル」も、特に65歳未満のアルツハイマー病リスクを高める可能性があることが示されました。Frontiers | Outdoor nighttime light exposure (light pollution) is associated with Alzheimer’s diseasehttps://www.frontiersin.org/journa