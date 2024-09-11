中国の鋼材輸入量、８月は前月比０・８％増貴州省六盤水市の鉄鋼メーカー首鋼水城鋼鉄の工場で、溶接作業をするロボット。（六盤水＝新華社配信/〓剛）【新華社北京9月11日】中国鋼鉄工業協会が10日に税関の統計に基づいて発表した8月の鋼材輸入量は前月比4千トン（0.8％）増の50万9千トン、平均輸入価格は1トン当たり24.3ドル（1.4％、1ドル＝約142円）低下の1739.7ドルとなった。1〜8月の累計輸入量は前年同期比42万7千トン（8