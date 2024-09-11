All About ニュース編集部は5月30日〜6月1日、全国10〜70代の男女500人を対象に「学歴」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、東日本出身者が「いま高校生に戻るとしたら志望したい」と思う大学を紹介します！【20位までの全ランキング結果を見る】同率2位：慶應義塾大学同率2位の1校目は「慶應義塾大学」でした。福澤諭吉が1858年に創設した蘭学塾が起源の私立大学です。慶應義塾は小学校から大学院に