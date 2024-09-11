SpaceXが2024年9月10日に、フロリダ州にあるNASAのケネディ宇宙センターから、商業用打ち上げロケットのFalcon 9を打ち上げたことを発表しました。今回のFalcon 9には、初の民間人による船外活動を目指すミッション「Polaris Dawn」に携わる4人の乗組員が搭乗しています。- SpaceX - Launcheshttps://www.spacex.com/launches/mission/?missionId=polarisdawnSpaceX launches billionaire Jared Isaacman to conduct first private