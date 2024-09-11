・トヨタなど自動車株に売り圧力、日銀の中川審議委員の挨拶を受け円高が進行 ・ＩＮＰＥＸが７日続落、ＷＴＩ価格は１年４カ月ぶり水準に下落 ・三井物はプラス圏浮上、自社株買い枠を拡大 ・扶桑電通は大幅反発、２４年９月期業績及び配当予想を上方修正 ・ＡＩメカはＳ高カイ気配、海外大手半導体関連メーカーから大口受注を獲得 ・ｇｕｍｉは大幅高、５～７月期営業黒字浮上を好感 ・ドリムアー