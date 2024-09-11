11日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比9.7％減の1555億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同15.3％減の1280億円だった。 個別ではｉシェアーズ米債２５年ロング（為替ヘッジあり） が新高値。ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅエネルギー指数上場投資信託 、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 、Ｗ