Googleが自前の価格比較サービスを検索結果上位に表示するのはEUの独占禁止法に違反しているとして、2017年に欧州委員会から24億2449万5000ユーロ(約3780億円)の罰金を科されました。Googleは欧州司法裁判所に不服を申し立てましたが、欧州司法裁判所は欧州委員会の命令を支持する判決を下しました。The Court of Justice upholds the fine of €2.4 billion imposed on Google for abuse of its dominant position by favour