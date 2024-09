OpenAIは複雑な数学やプログラミングの処理を行える「Strawberry」というモデルを開発中だと報じられています。このモデルは2024年秋頃に発表される予定だとうわさされていましたが、2024年9月中にも登場する可能性があると、海外メディアのThe Informationが伝えました。New Details on OpenAI’s Strawberry; Apple’s Siri Makeover; Larry Ellison Doubles Down on Data Centers - The Informationhttps://www.theinformation.