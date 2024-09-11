¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÃæ¹ñÀï¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ç3¥Ð¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÃæ¹ñ¡Ê7-0¡¿5Æü¥Û¡¼¥à¡Ë¡¢¥Ð¡¼¥ì¡¼¥ó¡Ê5-0¡¿¸½ÃÏ»þ´Ö11Æü¥¢¥¦¥§¡¼¡ËÁê¼ê¤Ë2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÏ¢Àï¤Ç¡È¹¶·âÅª¡É3¥Ð¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤ª¤±¤ë¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ä¡¢º£¸å¤ÎÊý¸þÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤¹¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¶â»Ò·ýÌé¡Ë