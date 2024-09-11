中国の石炭輸入量、８月は３・４％増内モンゴル自治区のガンツモッド口岸を通過する車両。（6月25日撮影、フフホト＝新華社記者/李雲平）【新華社北京9月11日】中国石炭工業協会が10日、税関総署のデータに基づいて発表した中国の8月の石炭輸入量は前年同月比3.4％増の4584万4千トン、輸入額は6.9％増の312億2千万元（1元＝約20円）だった。1〜8月の累計は、輸入量が前年同期比11.8％増の3億4162万1千トン、輸入額が2.5％減の2