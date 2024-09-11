Paolo LaudaniChristina Amann[１０日 ロイター] - ドイツの自動車大手ＢＭＷは１０日、２０２４年のEBIT（利払い・税引き前利益）ベースの利益率予想を従来の８─１０％から６─７％に引き下げたと発表した。中国市場での需要の弱さや、自動車部品大手コンチネンタルから供給を受けるブレーキシステムに絡む不具合を理由に挙げた。発表後にＢＭＷの株価は一時、約２年ぶりの安値に沈んだ。ＢＭＷによると、ブレーキシステム