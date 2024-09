42の州および準州の司法長官が、ソーシャルメディアプラットフォームに対して警告ラベルの表示を義務付ける規制を導入するよう議会に求めています。Attorney General James Calls on Congress to Require Social Media Warning Labelshttps://ag.ny.gov/press-release/2024/attorney-general-james-calls-congress-require-social-media-warning-labelsAG Ferguson urges Congress to require warning labels on social media | Wa