◆米大リーグドジャース―カブス（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・カブス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、初回先頭の１打席目は遊飛に倒れた。カブスの先発は今永昇太投手（３１）。大谷は４月７日（同８日）に敵地で日米通じて初対戦し、空振り三振、三邪飛に抑え込まれた。今永は試合前の時点で１２勝３敗、