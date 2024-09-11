ブドウ栽培で農村振興を推進中国新疆ウイグル自治区9日、ワイン用ブドウ栽培可視化管理モデル園で実ったブドウ。（昌吉＝新華社記者/丁磊）【新華社昌吉9月11日】中国新疆ウイグル自治区昌吉市三工鎮のワイン用ブドウ栽培可視化管理モデル園が収穫の季節を迎えた。地元ではここ数年、立地を生かしたブドウ産業の発展に注力し、栽培拠点を足掛かりに各種合作社（協同組合）や家庭農場を設立してきた。小さな果実は村の一大産
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