[シドニー １１日 ロイター] - オーストラリア準備銀行（中央銀行）の経済部門を率いるハンター総裁補は１１日、労働市場は依然として逼迫しているが、高水準の金利が需要を抑制する中、均衡に向かっているという認識を示した。シドニーでの講演で、労働市場の状況は依然として完全雇用の予測よりもタイトで、労働時間、不完全雇用、労働参加率の強さはやや驚くべきものだと語った。ただ、労働市場の状況は緩和しており、失業