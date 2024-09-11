一体、どんなメンタリティーなのか。【もっと読む】兵庫パワハラ知事の去就巡り維新が分裂含み…「吉村派vs馬場派」強まる対立のアホらしさ兵庫県の斎藤元彦知事のパワハラ疑惑などを巡り、県議会最大会派の自民党に公明党、立憲民主党の県議らでつくる「ひょうご県民連合」、共産党と無所属議員が10日、斎藤の辞職を求める申し入れを12日に行うと発表した。既に9日に単独で申し入れをした日本維新の会系の会派を含め、全県