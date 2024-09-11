USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK12.645.9511.626.49 1MO12.665.7411.406.60 3MO11.746.1010.726.95 6MO10.775.9510.166.89 9MO10.326.089.887.08 1YR10.036.219.727.25 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK11.349.367.69 1MO11.689.528.04 3MO11.24