UBOOM X EarFunは、パーティー用の大型ポータブルスピーカー「UBOOM X」を9月20日に発売する。価格は19,990円だが、9月11日～9月19日の期間に先行予約キャンペーンとして、15,992円で発売する。キャンペーンページに登録した人に先行予約クーポンコードが発行される。詳細はキャンペーンページを参照のこと。 外形寸法400×150×217mmの大