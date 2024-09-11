◆米大リーグレッドソックス―オリオールズ（１０日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手が１０日（日本時間１１日）、本拠のオリオールズ戦に「５番・ＤＨ」で２試合ぶりに先発出場し、８回に左中間適時二塁打を放って、８月２７日ブルージェイズ戦以来、１０試合ぶりに打点を挙げた。４打数１安打１打点で打率は２割８分４厘。ヤクルト時代に３打数１安打と対戦したことの