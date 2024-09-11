１１日午前８時半頃、名古屋市西区歌里町の金属加工会社「愛中理化工業」本社工場で、「作業中に臭化水素が発生し、従業員が喉の痛みを訴えている」と従業員から１１９番があった。愛知県警西署や同市消防局によると、３０歳代の男性２人と女性１人が病院へ搬送されたが、意識はあり軽症とみられる。当時、工場内では約４０人ほどが働いていたという。同署は、工場での作業中に何らかの有毒な気体が発生したとみて、詳しい原因