きょう午前9時半ごろ、東京・目黒区上目黒で「コインパーキングで男性が車の中で血を流している」と通報がありました。捜査関係者などによりますと、現場に警察官が駆け付けたところ、男性が車内で死亡しているのが見つかったということです。警視庁は、事件性の有無について慎重に調べを進めています。現場は、東急東横線の中目黒駅から東におよそ200メートルのビルが立ち並ぶエリアの一角です。