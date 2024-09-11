アップルは昨年、iPhone 15シリーズの発売にともない、LightningポートからUSB-Cへの移行を始めました。最新のiPhone 16シリーズでも、全モデルともUSB-C端子が採用されています。 ↑USB-Cの転送速度は以前のまま（画像提供／アップル／YouTube）   しかし、新型モデルでもUSB-Cポート経由でのデータ転送速度は向上せず、現状維持であることが明らかになりました。   iPhone 16全モデルの仕様が公式サイトに掲載されてい