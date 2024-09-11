マリアナ諸島付近で１０日夜に発生した台風１３号は１１日午後、北西へ進んだ。気象庁によると、１４日から１５日にかけ、強い勢力で沖縄・奄美地方に接近、通過して大荒れになる恐れがあり、注意が必要。１６日には中国大陸に上陸するか、沿岸近くの海上へ進む見込み。１３号は１１日午後３時、マリアナ諸島付近を時速２０キロで北西へ進んだ。中心気圧は９９０ヘクトパスカル、最大風速２５メートル。半径２２０キロ以内が風