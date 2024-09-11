ピザ協議会調べによると、2023年度のピザマーケットは推定末端売上高で3237億円、前年比1.3％減だった。マイナスながら、過去最高の22年度に次ぎ調査史上2番目の市場規模となる。内訳をみると、会員メーカーの出荷額は3.2％増と9年連続で伸長。業務用（構成比約8％）は減少に転じたものの、市販用（同92％）が前年を上回った。これに正会員以外の推計値を加えたメーカートータルの実績は1614億円、前年比3.7％増となる。また「ピザ