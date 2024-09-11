元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏（55）が11日までに自身のSNSを更新。斎藤元彦兵庫県知事（46）を巡る疑惑告発文書問題に関連して、日本維新の会の馬場伸幸代表を批判した。日本維新の会共同代表の吉村洋文大阪府知事は9日、斎藤氏に自ら辞職と出直し選挙を促したと明らかにした。維新の辞職要求に先立つ7日に電話し「間違いは認め、辞職すべきだ」「県民の皆さんに信を問うべきではないか」と伝達したが、結論は出ず失敗に終