11人組グローバルボーイズグループ・INIが出演する、Z世代向けビューティーグルーミングブランド「Schick FIRST TOKYO(シックファースト トーキョー)」の新CMが、きょう11日から全国で放映開始される。【写真】キメ顔から真剣な表情まで…チッケム動画カット同ブランドのビューティーアンバサダーを務めるINIは、新CM「Schick FIRST TOKYO 幕開け編(30秒)」「Schick FIRST TOKYO 高鳴る衝動編(15秒)」「Schick FIRST TOK