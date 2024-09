Windows 11のタスクバーおよびスタートメニューにおけるアプリのピン留め機能が強化される可能性があることがわかった。Betanewsが「 Microsoft builds on past Windows 11 taskbar improvements with enhanced app pinning」において、Windows Insiderプログラムの最新のCanaryチャネルリリースに新しいピン留め機能が追加されたと報告している。 Microsoft builds on past Windows 11 taskbar improvements with enhanced app